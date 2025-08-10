Сподели Сподели
Левски постигна успех с 2:1 над Спартак Варна в първия неделен двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Той бе на стадион "Георги Аспарухов".

Марин Петков откри в четвъртата минута със задна ножица, благодарение на подаване след ъглов удар от новото попълнение Мазир Сула. Юношата на столичани - Борислав Рупанов удвои в продължението чрез нова асистенция на Сула. Даниел Иванов фиксира крайния резултат в 86-ата минута.

Левски отново изравни Лудогорец на върха с пълен брой от 12 точки. Спартак е 9-и в таблицата, имащ 3, с колкото са още Ботев Враца и ЦСКА.