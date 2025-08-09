ЦСКА приема Черно море в първия съботен мач от четвъртия кръг на Първа лига. Той ще е на Националния стадион "Васил Левски" с начален час 19:00.: Густаво Бусато, Санянг, Делова, Лапеня, Турицов, Ето'О, Пастор, Сегер, Скаршем, Илиан Илиев, Питас: Пламен Илиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Цветомир Панов, Дани Мартин, Васил Панайотов, Давид Телеш, Жоао Педро, Асен Чандъров, Николай Златев, Селсо СидниСтоличани са 11-и с две точки в таблицата, а варненци имат 7 и са трети.