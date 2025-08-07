Наставникът на Черно море - Илиан Илиев определи група от 21 за гостуването на ЦСКА от 4-ия кръг на Първа лига. В нея се завръщат Димитър Тонев, който пропусна двубоя с Берое заради вирус, както и бранителят Жоао Бандаро.Аут за мача продължава да е Берк Бейхан, който още не е възстановен от травмата, получена от срещата с Локомотив София в първия кръг в шампионата.В групата на Черно море са:"Моряците“ се изправят срещу ЦСКА в събота, 9 август от 19:00 часа на стадион "Васил Левски“.Черно море е трети със 7 точки след две победи и едно равенство. ЦСКА е на 11-о място с две точки.