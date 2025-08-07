ЗАРЕЖДАНЕ...
Димитър Тонев и Жоао Бандаро подсилват "моряците" срещу ЦСКА
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Аут за мача продължава да е Берк Бейхан, който още не е възстановен от травмата, получена от срещата с Локомотив София в първия кръг в шампионата.
В групата на Черно море са: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Димитър Тонев, Мартин Милушев, Давид Телес, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.
"Моряците“ се изправят срещу ЦСКА в събота, 9 август от 19:00 часа на стадион "Васил Левски“.
Черно море е трети със 7 точки след две победи и едно равенство. ЦСКА е на 11-о място с две точки.
