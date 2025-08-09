ЦСКА и Черно море изиграха един от най-слабите двубои от началото на сезона. Първият съботен мач в четвъртия кръг от Първа лига приключи 0:0 на Националния стадион "Васил Левски".Продукцията на терена резултира чрез само два точни удара, които дойдоха за "армейците" от Санянг в 20-ата минута и Тасев в 87-ата."Червените" са 11-и с 3 точки, а "моряците" имат 8 и са трети.