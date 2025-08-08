ЗАРЕЖДАНЕ...
Камионът, убил Сияна, е бил неравномерно натоварен
От АПИ предоставиха на БНТ схема с натоварването, както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси.
Заключението на експерти, до които екипът се е допитал е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя.
146 г. от създаването на Военноморските сили на Република България ще бъдат тържествено отбелязани във Варна
