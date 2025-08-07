ЗАРЕЖДАНЕ...
Лоша новина за 7341 пенсионери
© Фокус
Най-много са запорираните пенсии за стаж и възраст – 6512, като сумата, която тези хора трябва да получат е над 1,9 млн. лева. Запорирани са и 36 инвалидни пенсии, както и 659 пенсии на работили в системата на МВР и отбраната. Най-много са запорираните пенсии в София – 2291 и Перник – 570. в същото време едва 36 са пенсиите под запор в Търговище, а три са на хора, които живеят в Турция.
В момента върху пенсии и възнаграждения за труд до размера на една минимална заплата не може да се налагат запори. За просрочени задължения към бюджета защитената от запор сума от заплатата е по-голяма. Тя се получава като от средната брутна месечна заплата за страната се извади минималната заплата и получената сума се раздели на две. Така при 933 лева минимална заплата за 2024 г., защитената от запор сума е била близо 1500 лева. С увеличението на минималната заплата от април тази година на 1077 лева тази сума се променя.
Общо 1 464 421 пенсии се изплащат по банков път, като сумата която се превежда от НОИ за тях е в размер близо 1,43 млрд. лева.
Средната възраст на новите пенсионери намалява за последните две години, отчитат още от НОИ, цитирани от pariteni.bg. През 2023 г. тя е била 59,21 години, при 59,42 години за мъжете и 58,98 години за жените. През миналата година средната възраст на новите пенсионери пада на 58,64 години, като за мъжете е 58,84 години, а за жените – 58,44 години.
Намалява и натрупаният от тях стаж. Така например през 2020 г. средният стаж на мъжете, които са се пенсионирали през тази година е бил 37,8 години, а на жените – 35,1 години. През 2022 г. те са вече 36,9 години и 34,6 години, а през миналата – съответно 36,2 години за мъжете и 34 години за жените.
Новите пенсионери обаче взимат по-големи пенсии, средната за стаж и възраст през 2023 г. е била 843 лева, а през миналата – 925,54 лева.
Още по темата
/
Връщат лимитите в болниците: Работи ли този подход за овладяване на дефицита в бюджета на НЗОК?
05.08
Промени в Закона за здравното осигуряване: Връщат лимитите в болниците и втори подуправител на НЗОК
05.08
Адриан Николов: Повишението на осигурителната тежест ще доведе до увеличаване на работещите бедни
02.08
Новият шеф на НОИ: Ще направим анализ в колко от страните-членки на ЕС доходът от пенсии се облага с данък
31.07
Д-р Иван Маджаров: Ножът е опрял до кокала. Заплатите на медицинските специалисти са тотално изостанали
28.07
Още от категорията
/
Адв. Пламен Бонев: Това е действие, което се върши в краен случай. Най-нормално е да се обадите на телефон 112
12:00
Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам хладилника с продукти за една седмица
11:00
Експерт: Евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети
10:14
За 7 месеца: Сметната палата прие 160 одитни доклада, сезира АОП, КПК, АДФИ и НАП за нарушения
08:55
Джартов: През последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване
08:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.