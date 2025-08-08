Изключително любопитни и красиви артефакти от близкото и далечно минало показват във Варна. Духът на времето може да видите на Националното антикварно изложение, което се провежда до 10 август на алеите до Аквариума в Морската градина.На него присъстват антиквари от цялата страна. То се организира от Народно читалище "Стара Варна", със съдействието на Общината.