Улица в к.к. "Св. св. Константин и Елена" пропада и тъне в кал след ВиК авария. Всекидневните си неволи пред БНР разказват семейство Николай и Цветанка Бакалчеви, които ползват имота си там през лятото и есента, както и Тодорка Попова, която целогодишно живее там. Те посочват, че няма достъп за линейки, наложило се е възрастна жена да бъде настанена в хоспис. Не са изкарвали колите си от февруари.Бакалчев каза, че толкова пъти вече по думите му е прекопавана улицата, че могат да се хванат домати. Според него заради технологичните пропуски в работния процес се е стигнало дотам. Проблемите им започват още през 2022-ра година.Целият процес се движи от ВиК, каза зам.-кметът Димитър Кирчев. Той обясни, че по договор, който е сключен между Община Варна и водното дружество, пътят трябва да бъде възстановен до състоянието, в което е установено.