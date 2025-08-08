Зелените контейнери за стъкло са най-препълнени във Варна. Всяко лято, заради увеличения брой туристи, тези съдове преливат.Всеки сам може да прецени колко пари са отишли в закупуването на бутилки с алкохол, знаеки приблизително колко струва пълното шише с бира, вино, уиски, водка и пр.Стъклото се рециклира до 1900 пъти. Една рециклирана стъклена бутилка спестява енергия за 4 часа осветление с 70 ватова крушка. С енергията която се спестява от рециклирането на една стъклена бутилка, може да се гледа телевизия до 20 минути.