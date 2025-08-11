Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В събота служители на Пето РУ установили и задържали британски гражданин на 16 години.

Причината е, че той е извършил кражба на 520 лева от бунгало в къмпинг на Златни пясъци. 

По случая е образувано досъдебно производство.