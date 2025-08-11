Сподели close
Досъдебно производство по описа на районното управление на Златни пясъци е образувано срещу 29-годишна украинка.

Тя е задържана за хулиганство, изразяващо се в грубо нарушаване на обществения ред - крещейки, обиждайки и нанасяйки удар в тила на полицейски служител, извикан по сигнал на място.