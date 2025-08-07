ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна новина за еврото в България!
Разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото започват да действат от 8 август. Оттогава ще трябва да виждаме цените и в евро, и в лева. За двойното обозначаване има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на дисплея на колонката за зареждане сумата ще е само една.
След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, изискването на касовите бележки да виждаме и двете валути, влиза в сила от 31 октомври, но ценоразписите, които посочват тарифите им трябва да са и в двете валути.
