На фона на екстремните температури на горещия сезон, автомобилните специалисти обръщат внимание на рисковете, на които са изложени различни компоненти на превозното средство. Сред най-уязвимите са гумите и охладителните системи, които могат да се повредят при условия на термично претоварване, дори рискувайки експлозии. Дан Барбу, президент на Асоциацията на румънските оператори на автосервизи (POSA), обясни предкои са техническите системи, най-засегнати от горещата вълна.Въпреки че летният сезон носи привидно по-лесни пътни условия, шофьорите не бива да пренебрегват ефектите, които екстремните температури могат да окажат върху превозните им средства. Прекомерната топлина може да ускори износването на важни компоненти, поради което вниманието, което се обръща на техническата поддръжка, трябва да остане постоянно, независимо от времето на годината. Повреда на автомобилните компоненти поради високи температури"Ако говорим за високи температури и комбинацията от екстремна топлина с триенето на гумите върху пътната настилка, тогава, да, налягането в гумите може да се увеличи. Това явление става особено опасно в случай на износени или стари гуми, които могат да се счупят под това налягане, с реален риск от експлозия, особено ако говорим за тежки, натоварени превозни средства.“"Много е важно да се обърне внимание на степента на износване на гумите и по-специално на годината им на производство. Колкото по-стара е гумата и колкото повече видими пукнатини има по повърхността ѝ, толкова по-голям е рискът от експлозия, особено по време на горещата вълна“, обясни президентът на Асоциацията на румънските оператори на автосервизи (POSA).Президент на POSA: "Когато пространството между радиаторите на климатика и охлаждащата система е запушено с отлагания, ефективността на системата намалява“ За оптимална работа двигателят на превозното средство трябва да поддържа постоянна температура от приблизително 90°C.При високи външни температури охладителната система е подложена на допълнително натоварване, като вентилаторите на радиатора трябва да работят по-усилено. Тази продължителна употреба на охлаждащи компоненти може да увеличи риска от повреда, но говорим за превозни средства, които се управляват непрекъснато.Радиаторите в автомобила са разположени компактно. Отпред е радиаторът на климатичната система (кондензатор на климатика), следван от интеркулера (въздушен охладител) и основният охлаждащ радиатор, където се добавя смес от антифриз и дестилирана вода. Разстоянието между всички тези компоненти е малко и това може да благоприятства натрупването на прах и замърсявания между слоевете на радиаторите."Когато пространството между радиаторите на климатика и охлаждащата система е запушено от отлагания, ефективността на системата намалява. Въздухът вече не циркулира правилно, което може да доведе до прегряване на инсталацията. В такива ситуации налягането в охладителната или климатичната система може да се увеличи, с риск от повреди, включително повреда на компресора, прегряване на компоненти или дори експлозии, в екстремни случаи“, обясни Дан Барбу."Спирачната система на превозното средство е проектирана да работи ефективно при условия на висока температура, така че обикновено не се влияе значително от топлинни вълни. Важно е обаче да се отбележи, че в контекста на горещ околен въздух процесът на охлаждане на компонентите на спирачната система може да се забави, което може да доведе до леко намаляване на ефективността при определени екстремни условия.“"При съвременните превозни средства, оборудвани с подходящо оразмерени спирачни системи и усъвършенствани вентилационни технологии, влиянието на външната температура върху спирачната ефективност е минимално“, добави специалистът. Как да предотвратим евентуални повреди на автомобила през лятото. "Важно е да се обърне специално внимание на елементите, които могат да повлияят на безопасността на движението по пътищата. Сред най-важните са състоянието на гумите, предвид прякото въздействие върху стабилността и сцеплението на превозното средство, но също така и правилното функциониране на електрическата система на превозното средство.“Същевременно е от съществено значение да няма течове на течности, независимо дали става въпрос за охлаждаща течност, масло или спирачна течност, тъй като те могат да доведат до големи повреди или да създадат опасни пътни ситуации."Моята препоръка е всеки собственик на превозно средство да посещава оторизиран сервиз поне веднъж годишно за щателни проверки и почистване на радиаторите, където могат да се натрупат прах, замърсявания и други отлагания, които могат да повлияят на ефективността на охладителната система. Тези превантивни мерки допринасят за поддържане на безопасността на движението“, заключава Дан Барбу, президент на Асоциацията на румънските оператори на автосервизи (POSA).