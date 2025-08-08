През периода 4 - 5 август Лабораторно изпитателния комплекс при Регионалната здравна инспекция във Варна извърши мониторинг на водите за къпане в 23 зони за къпане във Варненска област по показатели "ешерихия коли" и "чревни ентерококи".Получените резултати показват отлично качество на водите за къпане във всички зони за къпане, съгласно Наредба №5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане.