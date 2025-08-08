ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ: Започва труден период
Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще бъде тихо. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.
Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната - умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.
В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
