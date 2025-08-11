Безплатен престой от 15 минути за автомобили, посрещащи или изпращащи пътници, осигурява фирмата концесионер, поддържаща един от паркингите до автогарата във Варна. Това каза Веселин Михайлов, управител на автогарата в морската столица пред БНР. Той посочи, че времето на толеранс е увеличено с 10 минути. Михайлов уточни, че паркингът, между бензиностанцията и сградата, е направен за удобство на хората с багаж, тъй като се намира в непосредствена близост до входа, както и до секторите. Скоро трябва да бъде актуализирана табелата с условията за ползването, подчерта Михайлов.За другия паркинг таксата за час е 3 лева, но преминаването през него от пешеходци не е безопасно, тъй като оттам минава траекторията на автобусите, допълни той.За честата практика водачи да спирта около автогарата и да оставят пътници Михайлов обясни, че има устна договорка да не бъдат глобявани, ако е за кратко.