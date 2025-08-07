ЗАРЕЖДАНЕ...
Община Варна изплати дълга си, заради който бяха запорирани сметките й
Припомняме, че на общината беше заложен запор върху сметките след жалба на две фирми за бездействието на главния архитект на града. До блокажа се стигна след решение на Върховния административен съд.
Сметките са изтеглени служебно от бюджетната сметка на общината, става ясно от официалното съобщение.
От кметската администрация уверяват, че няма опасност за финансовата стабилност на града.
Община Варна изплати многомилионния дълг без риск за бюджета
