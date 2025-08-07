Сподели close
Община Варна изплати дълга си от 2,7 млн. лева без риск за бюджета. Това съобщиха от кметската администрация. 

Припомняме, че на общината беше заложен запор върху сметките след жалба на две фирми за бездействието на главния архитект на града. До блокажа се стигна след решение на Върховния административен съд. 

Сметките са изтеглени служебно от бюджетната сметка на общината, става ясно от официалното съобщение. 

От кметската администрация уверяват, че няма опасност за финансовата стабилност на града. 

