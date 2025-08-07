Община Варна изплати дълга си от 2,7 млн. лева без риск за бюджета. Това съобщиха от кметската администрация.Припомняме, че. До блокажа се стигна след решение на Върховния административен съд.Сметките са изтеглени служебно от бюджетната сметка на общината, става ясно от официалното съобщение.От кметската администрация уверяват, че няма опасност за финансовата стабилност на града.Община Варна изплати многомилионния дълг без риск за бюджета