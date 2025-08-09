"Днес ставате част от една трудна и престижна професия. Гордейте се с името и авторитета на училището си и го пазете и утвърждавайте през цялата си кариера! Завършвате едно от най-успешните български висши училища, с изключителен международен авторитет, над-вековни традиции и признание. У нас няма друга образователна институция, която да осигурява такова безпрецедентно международно признание на образованието и на квалификацията".С тези думи днес заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев се обърна към студентите бакалаври, които завършиха обучението си във Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Н. Й. Вапцаров". Той подчерта, че випускниците на Морското училище срещат отличен прием в индустрията и корабните компании на утвърдени и водещи морски държави, защото ВВМУ не само отговаря на световните стандарти за морско образование, а чрез активната си роля в ръководните органи на Международната асоциация на морските университети участва във формирането на тези международни стандарти.Заместник-министърът на отбраната благодари на ръководството и на целия академичен състав на Морско училище – хората, които с много труд, мотивация и професионализъм подготвят бъдещето на България като морска нация и им пожела нови, бъдещи успехи. Той припомни, че през 2025г. отбелязваме 140 години от Сливнишко - Драгоманската епопея, която защитава съединението на младата българска държава и е едно от най-важните събития в историята на страната ни.Началникът на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов посочи в словото си, че студентите са от различни специалности, но ги обединяват стремежът към знание и вярата в собствените способности. Той акцентира върху това, че освен традиционните за ВВМУ специалности, в професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" завършват 81 души, съставляващи 21 % от обучаемите.На церемония във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" днес дипломите си получиха 395 студенти бакалаври от 10 специалности. Първенец е Ванина Стефанова, завършила специалност "Мениджмънт на пасажерските кораби" с общ успех "Отличен 5,97". Завършилите чуждестранни студенти бакалаври са 45, първенец е Аристотелис Пекридис, специалност "Корабоводене".