Диригентът Павел Балев пред Виолета Тончева за партньорството и приятелството с трима от най-големите съвременни оперни певци – Красимира Стоянова, Диана Дамрау и Кирил Манолов; честта да постави и дирижира за пръв път в България "Русалка“ от Антонин Дворжак– петата българска премиера под неговата палка, след "Рейнско злато“, "Валкюра, "Зигфрид“ от Рихард Вагнер и "Хитрата лисичка“ от ЛеошЯначек; музикалната и философска същност на "Русалка“ в прочита на диригента; привилегията първата българска "Русалка“ на Дворжак да влезе в оперната ни история с изключителната вокална техника, артистизма и високата класа на Красимира Стоянова. Премиерата за България на "Русалка“ от Дворжак предстои на 20 август в Опера в Летния театър – Варна 2025.- Ще започна, разбира се, с Красимира Стоянова. С нея и с нейния съпруг Митко Стоянов сме силно свързвани вече над три десетилетия. Моят професионален път и израстване вървят ръка за ръка с това толкова ценно за мен приятелство. Аз съм благодарен и щастлив, че мога да бъда близо до една от най-големите световни оперни певици на нашето време.Кирил Манолов ме е пленил с благородството и финеса си на човек и музикант. Истинска, щедра, духовно извисена личност. Толкова се радвам , че той, както и Краси Стоянова, започна да предава своето можене на младите оперни певци в България.За Диана Дамрау говорихме много през последните седмици. Мисля, че публиката във Варна видя и почувства нашето истинско приятелство и партньорство, което е изградено на единомислие, толерантност и на силното ни желание да правим музика заедно. Ние можем да се забавляваме на сцената. Радвам се, че съм спечелил нейното доверие и чакам с нетърпение нашите следващи проекти в различните континенти и държави. Пожелавам си да съхраня възможно най-дълго тези три приятелства на сцената и в живота.Моята професионална мотивация: да успея да създам музикален комфорт на тези изключителни певци и артисти, да ги водя и да им помагам, да поглъщам с наслада зареждащата емоция, идваща от техните прекрасни гласове и от тяхната музикална същност - там, на сцената, като техен най-близък партньор.- Трудностите, с които се сблъсква един преводач на оперно заглавие при един евентуален превод на български са огромни. Трябва изключително прецизна допълнителна работа от музикален специалист. Вие си спомняте колко труд положихме за превода на "Хитрата лисичка" от Яначек. Не е лесно също така да се пее и наизустява чешкия език, но аз имам наблюдението, че нашите певци се справят прекрасно с тази задача.Установявам, че това ще бъде петото заглавие, чиято първа премиера в България имам честта да дирижирам - след "Рейнско злато", "Валкюра" , "Зигфрид" на Вагнер и след "Хитрата лисичка" на Яначек сега дойде времето и на "Русалка" от Дворжак. Това е огромна чест и отговорност! Пишем една малка българска оперна история! Благодаря на Варненската опера за това огромно доверие!- Вярвам, че успявам да осмисля много детайли по нов начин, нови звукови характеристики и цветове, нови фрази, откривам все повече влиянието на Сметана и особено на Вагнер. Имам добър опит с оперите на тези двама композитори и мога все по-детайлирано да назовавам конкретните взаимовръзки. Това мотивира също и оркестъра по време на репетициите, прави всички нас по-креативни и по-освободени.- Тук трябва да добавя към типичните славянски, чешки мелодии също и танцовите ритми на славянските народи като например полонез или полка. Намирам паралели и с бавните славянски танци на композитора. Те се чуват при нимфите, елфите и другите по-малки комедийни роли.А как се постига това с оркестър - с ясна идея и изисквания, с убедителност при прочита на музиката и със силно внушение - на техническо и емоционално ниво.- Ще се опитам звуково да противопоставя сцените на изобразителност и приказност с уравновесеността, пленителността и красотата на онези сцени, които са с активно действие, драматичност, отчаяние и болка.- Краси е преди всичко един забележителен музикант, от който ние всички можем много да се учим. Нейната изключителна вокална техника и образите, които изгражда с гласа си, са признати като върхови постижения по цял свят. Нека бъдем щастливи и горди, че тя е с нас тук във Варна.- О, присъствието на Красимира Стоянова може само да ни зарежда положително и да ни издига по-близо до нивото на нейния професионализъм.Аз обичам да работя във Варна. Мисля, че това вече се знае от достатъчно много хора и се усеща в репетиционната зала и на сцената.-Чудесно, креативно, позитивно и оптимистично! Заслужава си да работим и представяме "Русалка" във Варна."РУСАЛКА“Опера от Антонин ДворжакДиригент Павел БалевРежисьор Сребрина СоколоваСценограф Петко ТанчевКостюмограф Ася СтоименоваХореограф Надя ДимоковаДействащи лица и изпълнители:Русалка (сопран) – Красимира Стоянова, Илина Михайлова, Жана КостоваПринцът (тенор) – Жерар Шнайдер, РейналдоДроз, Артьом АрутюновКнягинята (сопран) – Ирина Жекова, Олена АрбузоваВодният дух (бас) – Петър Найденов, Божидар БожкиловМагьосницата (алт) – Михаела Берова, Величка Минкова, Силвия АнгеловаГорският (тенор) – Артьом Арутюнов, Пламен РайковПомощник-готвачът (сопран) – Галина Великова, Мария ПалматитеПърва нимфа (сопран) – Лилия Илиева, Олена АрбузоваВтора нимфа (сопран) – Жана Костова, Розалия ЖелязковаТрета нимфа (алт) – Силвия Ангелова, Величка МинковаЛовецът (баритон) – Велин Михайлов, Лев Караван.Асистент-режисьор Димитър Левичаров, помощник-режисьори: Тихомир Трифонов, Вероника Минкова, Георги ГеоргиевПремиера - 20.08, 21.00, Опера в Летния театър – Варна 2025Първа постановка в България. Първа постановка в 78-годишната история на Варненската опера