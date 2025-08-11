Сподели close
Зачестяват незаконните "магазини" за дрога във Варна. Причината е предимно в летния сезон.

Преди дни служителите на реда от Първо РУ извършили проверка на млада жена, у която намерили и иззели метамфетамин. Нарушителката - известна на МВР, посочила адреса, от който е закупила дрогата и полицаите преминали към претърсване на същия. На място задържали 34-годишен рецидивист.

От къщата му, служителите на реда иззели електронна везна, метамфетамин и марихуана – според експертната справка.

По случая е образувано досъдебно производство, материалите по което са предадени на прокуратурата.

Това е втория разбит "магазин" за наркотици във Варна само в рамките на седмица.