Таен "магазин" за дрога, в който са се предлагали метамфетамини, марихуана, райски газ, бе разбит от полицията във Варна.От пресцентъра на МВР в морския град информираха, че в сряда, при провеждане на специализирана полицейска операция по линия на наркотици, криминалистите спрели за проверка млад мъж, в когото намерили метамфетамин.Младежът посочил мястото, от което е закупил дрогата и последвало претърсване от служителите на реда на посочения адрес. Там криминалистите от Трето РУ намерили и иззели метамфетамин, марихуана, райски газ и два броя електронни везни. Задържали са мъж на 41 години и 47-годишна жена на мястото, а по случая е образувано досъдебно производство.От полицията във Варна допълниха, че криминалисти на Първо РУ задържали млад мъж за срок до денонощие. 28-годишният нарушител, се озовал в полицейския арест, след като у него служителите на реда намерили наркотично вещество. Направената експертна справка показва, че веществото е марихуана. По случая е образувано бързо производство, разследването по което продължава под наблюдението на прокуратурата.