ЗАРЕЖДАНЕ...
БДЖ също въвежда двойно обозначение на цените на билетите
©
В периода от 01.01.2026 г. до 31.01.2026 г. клиентите ще могат да извършват разплащания както в лева, така и в евро. В този едномесечен преходен период, при плащане в брой с левове или евро, ресто ще се връща в евро. След изтичането му, от 01.02.2026 г. всички плащания в брой за превозни документи ще се извършват единствено в евро, независимо че цените ще продължат да бъдат показвани и в двете валути.
Заради техническа подготовка на системата за резервация и билетоиздаване е планирано временното ѝ прекъсване. В интервала от 23:45 ч. днес до 02:30 ч. на 08.08.2025 г. няма да се издават превозни документи от билетни каси, PDA устройства, автомати за билети и онлайн платформата на БДЖ, поради актуализация и настройка на системата.
Още по темата
/
Експерт: Евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети
10:14
Търговец: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:46
Аптекар за еврото: Всеки ден отделям по 30 мин. да гледам филмчета в YouTube как да си инсталирам принтера
05.08
КФН: Ако ви предлагат договор за преобразуване на партида - пенсионна или застрахователна, не се лъжете! Това е измама
05.08
Фармацевти алармират: Разходите по въвеждането на еврото се увеличават драстично, имаме проблеми
04.08
Икономист: Урокът за България от ценовия шок в Румъния е, че не трябва да прави техните грешки
03.08
Още от категорията
/
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:44
Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам хладилника с продукти за една седмица
11:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.