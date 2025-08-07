Сподели close
Рокаджията Димитър Ковачев – Фънки отиде специално на гости на новата къща на големия си приятел - попфолк певеца Константин на морето.

Коцето сподели в социалните мрежи кадри, на които Фънки плува с изненадваща лекота в басейна в двора.

"Този човек плува жестоко!" – възкликна Константин.

След това се пошегува:

"Ще ти пусна джакузито, да разтичаш баластрите малко."

А Фънки отвърна:

"Това джакузи как блъска, направо ще си изкарам бъбреците!" – отвърна с типичния си хумор.