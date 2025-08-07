ЗАРЕЖДАНЕ...
На 32 с нова визия
"Тази година за рождения си ден реших да се "преродя" и да си резна косата така, както никога не съм се осмелявала преди. Да дам едно свежо и значимо начало на 32-те си години. И колко хубав множествен подарък се получи, за мен - необходима промяна и удовлетворение, а за някоя жена, водеща трудна битка в момента - хубава перука за връщане на духа и самочувствието", написа Ханджиева в публикацията си, пише "България Днес".
