Въпреки скандала, в който бе въвлечен, Васил Найденов не спира да прави концерти, а графикът му е зает с месеци напред. При това не е изключил нито един от хитовете на Стефан Димитров от репертоара независимо от нотариалната покана, която е получил от композитора."Ще продължа да изпълнявам "Болката отляво", "Казано честно, всичко ми е наред" и "Там, на завоя", обяви пред "Филтър“ Васил Найденов."Ако съществуваше някакъв правен проблем, моите адвокати отдавна щяха да ме предупредят. В държавата има закони и те трябва да се спазват“, както казва и самият Стефан."Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона.Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът."Близки на Васил Найденов припомниха, че певецът винаги е участвал без хонорар в концертите на Богдана и Стефан. Включително и в големия им спектакъл в Античния театър на Пловдив. Затова и хората от обкръжението на Найденов не крият, че са изненадани от хода, който предприе Стефан Димитров.В крайна сметка, ако се стигне до съд, близките на Васил са категорични, че той би спечелил съдебната битка. Затова и певецът нямал намерение да спира да изпълнява хитовете на Стефан Димитров.