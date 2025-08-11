ЗАРЕЖДАНЕ...
Знаете ли откъде идва прякорът "гларус" на морските свалячи у нас?
"По цял ден се облизваха и вечер скачаха в леглото на някоя чужденка, макар да е забранено. Милицията обаче не спеше. Бяха пратили две момичета под прикритие в хотел “Гларус". Че са агентки ни каза барманът. Общаците обаче не знаеха. И една августовска вечер през 1964 г. милицията хвана няколко нашенци на калъп с чехкинчета.
"На другия ден вестник “Народно дело" написа, че в “Гларус" изловили “гларуси". И така се роди новото име на свалячите на плажа", разказва Божо.
В спомените му най-атрактивни остават чехкините и немкините. За рускините казва, че били най-непристъпни, понеже ходели по групи, а най-ниско ниво в рейтинга му от онези години са полякините, само будалите се били занимавали с тях, но иначе били добри търговци на парфюмчета “Бич може", “Пани Валевска" и кремове "Нивеа" – изключително дефицитни продукти по времето на соца.
Източник: Кеворк Кеворкян
