Ето какво още добави той: "Есента на 2023 г. ПП-ДБ спечелиха изборите в София и Варна със заявка, че ще реформират чистотата. Две години и Варна, и София са чувствително по-мръсни отпреди, парите за чистота се увеличават, а ефектът е отрицателен. Пореден провал на т.нар. промяна.
За 2025 г. София разполага с рекорден бюджет за почистване - 302 млн. лв. С тези средства освен сметопочистване, сметоизвозване, трябва да се покрият и дейностите по улично почистване и озеленяване. На средата на годината особен ефект не се вижда. Дори напротив, въпреки увеличените разходи, София е по-мръсна и неугледна.
Политическата отговорност се носи от кмета и тези политически сили в Общинския съвет, които гласуваха парите за чистота. Не виждаме обаче ПП-ДБ, "Спаси София", "Възраждане" и "Синя София" да поемат отговорност за пилеенето на парите за боклука. Вероятно няма и да чуем.
Същите политически сили иначе гръмко заявяват как ще сменяли модела. Кой модел и как точно ще сменят? Бюджетът за чистота се вдигна от 260 на 302 млн. лв., а София е по-мръсна. Коалицията на боклука дължи много отговори на софиянци!".
