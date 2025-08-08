Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Литературният фестивал "Море от книги“, който се провежда във Варна до 10 август и Районният център по трансфузионна хематология -  Варна организират съвместна кръводарителска акция. Тя се провежда под надслов "Море от книги - капка живот“ с посланието, че доброто е най-ценният подарък, който можем да направим един на друг.

Всеки, който дари кръв в РЦТХ - Варна (бул. "Цар Освободител“ №100, в двора на МБАЛ "Св. Анна“) по време на акцията, ще получи подарък - книга, осигурена от издателствата, участващи във фестивала. Инициативата стартира утре, 09.08 и ще продължи до раздаване на всички предвидени книги.

Дарете частица от себе си, за да помогнете на някого да продължи своята история. Станете герои – и в реалността, и между страниците на книгите, призовават организаторите на акцията.

Подробности можете да намерите на страницата на РЦТХ-Варна: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563763771626

и на фестивала "Море от книги“: https://www.facebook.com/61578826974935/posts/122102780198960899/?mibextid=wwXIfr&rdid=C80pkYJJtgcfTViw#