Предприемач: Българи въртят тарикатски бизнес на безплатни плажове в Гърция
Каламарис потвърди, че действително е имало такова предложение от страна на общински съветник в Александруполис. Проблемът според него се състои в това, че някои български туроператори организирано водят туристи на плажове, които по принцип са предназначени за социално слаби граждани.
"Това е български тарикатлък. На тези плажове няма търговия, те не са на концесия, но туроператорите правят търговия със стоки, които си носят".
Само по себе си това не би представлявало сериозен проблем, ако не ставаше въпрос за комерсиализиране на услуга, която по гръцко законодателство е с минимална такса – около 1,50 евро.
Той обясни, че туроператорите продават туристически пакети с продължителност между 3 и 7 дни, като включват достъп до безплатни или евтини обществени плажове, но реално таксуват туристите с до 300 лева на човек.
В отговор на това, Общинският съвет в Александруполис обсъжда възможността за въвеждане на допълнителна туристическа такса – например 5 евро на човек – за достъп до определени зони. Каламарис подчерта, че движението на туристи в рамките на Европейския съюз не може да бъде забранено, но може да се търси баланс чрез въвеждане на регулации.
Той посочи и примера с остров Санторини, където вече е въведена специална входна такса от 20 евро на човек.
