Диетолог: Не може всяка хапка, всяко ставане вечер до хладилника, да води до вина, срам, самосъжаление и до чувство на провал
"Хората превръщат храненето в наказание – в опит за контрол, а не в грижа за себе си. Именно тази грижа започва от разбиране на тялото и ума ни, да подходим състрадателно към тялото и да разберем какво иска“, каза той в ефира на bTV.
И уточни – човек започва да се разбира само когато се успокои:
"Не може всяка хапка, всяко ставане вечер до хладилника, да води до вина, до срам, до самосъжаление, до чувство на провал. Човек няма как да бъде градивен в своето поведение, ако постоянно изпитва тези чувства".
Диетологът даде и съвети за това как да намерим нужната мотивация за по-здравословно хранене:
"Единственото, което би могло наистина да ни мотивира, е да се грижим за себе си, като някаква по-мащабна суета. Защото истинската суета движи храненето от 18 до 25 години, след това идват други моменти – за здравето, например.“
Колкото до летните храни и напитки, той наблегна на това колко важен е дневният прием на вода. И предупреди, че алкохолът и кафето обезводняват и да внимаваме дори с приема на бири на плажа.
По думите му ключът е в постоянството - дори да се храним с по-вредни храни по време на почивка на морето, през осттаналото време от годината да поддържаме добър режим.
