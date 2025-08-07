ЗАРЕЖДАНЕ...
Джартов: Пожарът в Харманли е унищожил близо 30 000 декара площ
©
"Започна да има и по-силен вятър, така че основно усилията са да го запазим в тези граници, които е до момента. Не може да кажем, че е изцяло овладян или локализиран", посочи Джартов.
Той обясни, че огнищата, които се разпалват отново са в рамките на горялото.
Директорът на ГДПБЗН каза, че това е най-големият по площ в страната пожар, а другият, който все още представлява предизвикателство е в Пирин". Позитивното, както го определи Джартов е, че в района е бил доставен автомобил с вода, с който да се "атакува фронта, което до този момент не е било възможно".
Пожарите през юли са около 3500 и бележат ръст с 20% сравнение със същия месец на миналата година. "Прави се впечатление, че повечето от пожарите започват след единадесет часа, което означава, че се предизвикат в най-опасната част от денонощието", обясни Джартов.
Още по темата
/
Пожари на остров Тасос
11:47
Джартов: През последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване
08:55
Застраховката срещу пожар на имот за 100 хил. лв и обзавеждане за 20 хил. лв: Малко над 60 лв. на година
05.08
Още от категорията
/
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:44
Румънка: Много е скъпо при нас! Идвам до България и си зареждам хладилника с продукти за една седмица
11:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.