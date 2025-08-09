пожара край село Славянци. Това съобщиха за "Фокус" от полицията в Бургас.
По данни на пресцентъра на община Сунгурларе към момента няма опасност за жителите на селото, но ситуацията остава динамична.
Кметът на общината инж. Димитър Гавазов е свикал кризисния щаб. Решенията се взимат спрямо динамиката, обстановката и посоката на вятъра. Към момента има опасност огънят да охване завода "Винекс Славянци" да бъде обхванат от стихията.
Повикан е хеликоптер, който да се включи в борбата.
На терен към момента работят близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци.
