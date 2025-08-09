ЗАРЕЖДАНЕ...
Огромен пожар гори край Сунгурларе: Огънят застрашава да навлезе в близко село
Пламъците са обхванали смесена гора между Сунгурларе и Славянци.
Жители на Славянци предупреждават, че огънят вече навлиза в населеното място. Близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия. Обстановката се усложнява от силния вятър.
