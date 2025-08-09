Огромен пожар гори край Сунгурларе. Огънят е пламнал през вчерашния ден и вече е обхванал над 5000 декара земя.Пламъците са обхванали смесена гора между Сунгурларе и Славянци.Жители на Славянци предупреждават, че огънят вече навлиза в населеното място. Близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци се борят с огнената стихия. Обстановката се усложнява от силния вятър.