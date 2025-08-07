ЗАРЕЖДАНЕ...
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в страната
Целта е да се подпомогнат създадените доброволни формирования.
Към настоящия момент КРС е издала разрешения на 25 от общо 266 общини в България.
Предпоставка за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър е към кмета на общината да има създадено доброволно формирование.
Издаването на разрешение в конкретния случай е по силата на Закона за защита при бедствия. КРС ще проведе диалог и с представители на доброволни формирования към юридически лица и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" с цел подпомагане дейностите при бедствия и аварии.
