Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спасил от стихията
На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.
Сигнал за пожара е подаден около 19:30 часа.
Не е ясно какво е състоянието на черната пантера или леопард и дали е все още е на територията на ПП "Шуменско плато".
