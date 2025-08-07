ЗАРЕЖДАНЕ...
Килауеа пак изригна
Хавайската вулканична обсерватория (HVO) към Геоложката служба на САЩ съобщи, че фонтаните от лава са достигнали височина от 45 до 90 метра.
Според обсерватория изригването е продължило над 9 часа.
