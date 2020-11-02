Повикаха само един от Черно море за мачовете с Гибралтар, Финландия и Ейре

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Георги Дерменджиев обяви разширен списък от футболисти, повикани в състава за предстоящите двубои с Гибралтар (11 ноември), Финландия (15 ноември) и Република Ирландия (18 ноември). Играчите, присъстващи в списъка на селекционера на младежкия национален отбор, ще бъдат освободени от групата след контролата с Гибралтар, за да бъдат на разположение на България U21 за решителната квалификация срещу Естония на 17 ноември.
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Ето и избраниците на Дерменджиев:
Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Мартин Луков (Локомотив Пловдив);
Защитници: Петър Занев (ЦСКА-София), Васил Божиков (Слован Братислава), Страхил Попов (Хатайспор), Антон Недялков (Лудогорец), Георги Терзиев (Лудогорец), Сисиньо (Лудогорец), Кристиан Димитров (Хайдук Сплит), Валентин Антов (ЦСКА-София), Виктор Попов (Черно море), Димитър Велковски (Серкъл Брюж);
Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пловдив), Кристиян Малинов (Льовен), Галин Иванов (ЦСКА 1948), Мартин Райнов (Левски), Александър Цветков (Берое), Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив), Янис Карабельов (Славия), Доминик Янков (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда);
Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Божидар Краев (Мидтиланд), Димитър Илиев (Локомотив Пловдив), Спас Делев (Арда), Георги Йомов (ЦСКА-София), Здравко Димитров (Левски).