Талант на Черно море почна лагер с националния отбор

© Юношеският национален отбор на България до 17 години е на лагер в Национална футболна база Бояна. В рамките на подготовката футболистите на Йордан Петков ще изиграят контролна среща с отбора на Септември до 19 години. Мачът ще се проведе на официалния терен на Национална футболна база Бояна от 10:30 ч. на 25 юли, събота.



Съставът на България U17:



Давид Борисов (Валенсия, Исп.), Пламен Андреев (Левски), Калоян Костов (Бенфика, Пор.), Денис Динев (Левски), Несим Салим (Лудогорец), Иван Иванов (Ботев Пд.) Никола Царовски (Левски), Виктор Атанасов (ЦСКА - София), Теодор Андреев (Ботев Пд.), Йоан Лозанов (ЦСКА - София), Николай Арахангелов (Левски), Димитър Иванов (Лудогорец), Георги Чорбаджийски (ЦСКА - София), Тодор Иванов (ЦСКА - София), Красиан Колев (Септември), Валентин Петров (Славия), Николай Златев (Черно море), Иван Аспарухов (Славия), Божидар Костадинов (Парма, Ит.), Георги Атанасов (Левски), Йоан Борносузов (Дженоа, Ит.), Борислав Димитров (Дунав). Селекционер: Йордан Петков



Днес на лагер влязоха и националите до 19 години, които ще премерят сили с Витоша Бистрица в събота, 25 юли от 18:00 ч. отново в Национална футболна база Бояна.



Съставът на България U19



Кристиан Томов (Локомотив Пд.), Дамян Христов (Лудогорец), Мартин Атанасов (Славия), Хари Денков (Славия), Богдан Костов (Левски), Ивайло Христов (Левски), Емил Ценов (ЦСКА - София), Кристиян Атанасов (ЦСКА - София), Даниел Иванов (ЦСКА - София), Мартин Смоленски (ЦСКА - София), Иван Донец (ЦСКА - София), Георги Господинов (Созопол), Алекс Луканов (Лудогорец), Георги Николов (Лудогорец), Петър Георгиев (Лудогорец), Валентин Цветанов (Лудогорец), Александър Ганчев (Лудогорец), Християн Петров (Литекс), Атанас Стоименов (Янтра). Селекционер: Ангел Стойков.