Ясен Петров обяви състава на България, Черно море с двама представители

© Varna24.bg Националният селекционер Ясен Петров обяви списък с 25 футболисти, които са повикани за предстоящите двубои на България "А“ от група C4 на турнира УЕФА Лига на нациите през юни.



Ето и пълния списък:



Вратари: Николай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).



Защитници: Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА-София), Антон Недялков (Лудогорец), Едисон Йорданов (Вестерло), Божидар Чорбаджийски (Стал Миелец), Пламен Гълъбов (Макаби Нетания), Виктор Попов (Черно море).



Полузащитници: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Кристиян Малинов (Льовен), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Доминик Янков (Лудогорец), Георги Миланов (Левски), Филип Кръстев (Левски), Андриан Краев (Левски).



Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА-София), Георги Минчев (Рига), Радослав Кирилов (Славия), Мартин Минчев (Спарта Прага).



На 2 юни България посреща Северна Македония в Разград, а 3 дни по-късно е домакинството срещу Грузия. На 9 юни "лъвовете“ гостуват на Гибралтар, а на 12 юни е визитата в Тбилиси на Грузия.