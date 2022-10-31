Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (3)
Кръстаич обяви националите - голмайсторът на примаверата на Интер с повиквателна
Автор: Екип Varna24.bg 16:14 / 31.10.2022Коментари (1)74
©
Селекционерът на националния отбор на България Младен Кръстаич обяви група от 26 футболисти за предстоящите приятелски двубои срещу Кипър и Люксембург в средата на ноември. Известно е, че на 16 ноември България гостува на Кипър в Ларнака, а на 20 ноември е визитата на "лъвовете“ в Люксембург.

Ето и повиканите имена: 

Вратари: Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Петко Христов (Специя), Валентин Антов (Монца), Пламен Гълъбов (Макаби Нетаня), Димо Кръстев (Фиорентина), Християн Петров (ЦСКА-София), Антон Недялков (Лудогорец), Димитър Велковски (Серкъл Брюж), Виктор Попов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА-София). 

Полузащитници и нападатели: Янис Карабельов (Кишварда), Илия Груев (Вердер Бремен), Иван Йорданов (Лудогорец), Филип Кръстев (Левски), Доминик Янков (Лудогорец), Илиян Стефанов (Левски), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Никола Илиев (Интер Милано), Йоан Стоянов (Секция Нес Циона), Марин Петков (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кирил Десподов (Лудогорец), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Спарта Прага).

Още по темата: общо новини по темата: 102
10.10.2022
09.10.2022
06.10.2022
06.10.2022
30.09.2022
28.09.2022
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Ми КОЙ ще носи саковете,Митето ще остане без работа.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 ПСК "Черно море" с призове от Mayor's Cup Burgas - Grand Prix
 Джентълмен и извън корта: Джокович помогна на непозната жена в парк
 Северна Македония отнесе сериозна глоба след мача с България
 Григор Димитров се завърна в "Топ 30" в света
 Спартак измъкна точка от Славия на "Овча купел", Денис Баланюк вкара два
Класиране Резултати
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Варненци във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: