Кръстаич обяви националите - голмайсторът на примаверата на Интер с повиквателна

© Селекционерът на националния отбор на България Младен Кръстаич обяви група от 26 футболисти за предстоящите приятелски двубои срещу Кипър и Люксембург в средата на ноември. Известно е, че на 16 ноември България гостува на Кипър в Ларнака, а на 20 ноември е визитата на "лъвовете“ в Люксембург.



Ето и повиканите имена:



Вратари: Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).



Защитници: Петко Христов (Специя), Валентин Антов (Монца), Пламен Гълъбов (Макаби Нетаня), Димо Кръстев (Фиорентина), Християн Петров (ЦСКА-София), Антон Недялков (Лудогорец), Димитър Велковски (Серкъл Брюж), Виктор Попов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА-София).



Полузащитници и нападатели: Янис Карабельов (Кишварда), Илия Груев (Вердер Бремен), Иван Йорданов (Лудогорец), Филип Кръстев (Левски), Доминик Янков (Лудогорец), Илиян Стефанов (Левски), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Никола Илиев (Интер Милано), Йоан Стоянов (Секция Нес Циона), Марин Петков (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кирил Десподов (Лудогорец), Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Спарта Прага).