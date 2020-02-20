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Вижте кой съдия ще свири дербито Черно море - Левски
Автор: Стойчо Генов 16:02 / 20.02.2020Коментари (0)55
© Varna24.bg
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 22-ия кръг в Първа лига. Дeрбито между Черно море и Левски бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата.

22, Фев 2020 г. Събота 12:00 ч.

ПОФК Ботев Враца - ФК Арда

ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Николай Валентинов Малджански                    

СН: Атанас Петров Бозев     

22, Фев 2020 г. Събота 14:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов                    

СН: Георги Василев Йорданов     

22, Фев 2020 г. Събота 16:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков                    

СН: Георги Крумов Виделов     

23, Фев 2020 г. Неделя 12:00 ч.

ФК Витоша - ПФК Берое

ГС: Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Йордан Динков Сталев     

23, Фев 2020 г. Неделя 14:15 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Царско село 2015

ГС: Георги Димитров Давидов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков                    

СН: Деница Павлова Крумова     

23, Фев 2020 г. Неделя 16:30 ч.

ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Николай Йорданов Колев                    

СН: Константин Делов Писков     

24, Фев 2020 г. Понеделник 17:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Дунав

ГС: Валентин Станчев Железов    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Димо Стоянов Димов                    

СН: Кирил Петков Йорданов

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