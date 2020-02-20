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|Вижте кой съдия ще свири дербито Черно море - Левски
БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 22-ия кръг в Първа лига. Дeрбито между Черно море и Левски бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата.
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22, Фев 2020 г. Събота 12:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Атанас Петров Бозев
22, Фев 2020 г. Събота 14:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Василев Йорданов
22, Фев 2020 г. Събота 16:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов
23, Фев 2020 г. Неделя 12:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Берое
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Йордан Динков Сталев
23, Фев 2020 г. Неделя 14:15 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Деница Павлова Крумова
23, Фев 2020 г. Неделя 16:30 ч.
ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Константин Делов Писков
24, Фев 2020 г. Понеделник 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Дунав
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Кирил Петков Йорданов
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