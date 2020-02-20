Вижте кой съдия ще свири дербито Черно море - Левски

© Varna24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за всички мачове от 22-ия кръг в Първа лига. Дeрбито между Черно море и Левски бе поверено на Ивайло Стоянов - Сватбата.



22, Фев 2020 г. Събота 12:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ФК Арда



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Николай Валентинов Малджански



СН: Атанас Петров Бозев



22, Фев 2020 г. Събота 14:15 ч.



ПФК Черно море - ПФК Левски



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Георги Василев Йорданов



22, Фев 2020 г. Събота 16:30 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мартин Руменов Ангелов



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Георги Крумов Виделов



23, Фев 2020 г. Неделя 12:00 ч.



ФК Витоша - ПФК Берое



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Йордан Динков Сталев



23, Фев 2020 г. Неделя 14:15 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ФК Царско село 2015



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Деница Павлова Крумова



23, Фев 2020 г. Неделя 16:30 ч.



ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев



4-ТИ: Николай Йорданов Колев



СН: Константин Делов Писков



24, Фев 2020 г. Понеделник 17:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Дунав



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Кирил Петков Йорданов