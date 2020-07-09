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Николай Йорданов свири битката за 7-ото място между Черно море и Ботев (Пд)
Автор: Стойчо Генов 16:33 / 09.07.2020Коментари (0)105
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Съдийската комисия към БФС определи назначенията за двубоите от 31-ия кръг в Първа лига, който е последен за тимовете от първата шестица.

Двубоят за 7-ото място между Черно море и Ботев (Пд) бе поверен на Николай Йорданов.

11, Юли 2020 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев (Пд)

ГС: Николай Йорданов Колев     АС1:     Георги Йорданов Дойнов     АС2:     Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков                        

СН: Ахмед Яшар Ахмед      

12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое

ГС: Георги Димитров Давидов     АС1:     Илиян Петров Капарашев     АС2:     Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров                        

СН: Атанас Петров Бозев      

12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926

ГС: Драгомир Димитров Драганов     АС1:     Мартин Иванов Димитров     АС2:     Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                        

СН: Петър Стоянов Петров      

12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Валентин Станчев Железов     АС1:     Мирослав Николаев Желев     АС2:     Йордан Петров Петров

4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов                        

СН: Кирил Манолов Лозанов      

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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