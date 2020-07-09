Николай Йорданов свири битката за 7-ото място между Черно море и Ботев (Пд)

© Varna24.bg Съдийската комисия към БФС определи назначенията за двубоите от 31-ия кръг в Първа лига, който е последен за тимовете от първата шестица.



Двубоят за 7-ото място между Черно море и Ботев (Пд) бе поверен на Николай Йорданов.



11, Юли 2020 г. Събота 20:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Ботев (Пд)



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Волен Валентинов Чинков



СН: Ахмед Яшар Ахмед



12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Борислав Николаев Колев



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Атанас Петров Бозев



12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Петър Стоянов Петров



12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Йордан Петров Петров



4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов



СН: Кирил Манолов Лозанов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.