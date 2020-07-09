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|Николай Йорданов свири битката за 7-ото място между Черно море и Ботев (Пд)
Съдийската комисия към БФС определи назначенията за двубоите от 31-ия кръг в Първа лига, който е последен за тимовете от първата шестица.
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Двубоят за 7-ото място между Черно море и Ботев (Пд) бе поверен на Николай Йорданов.
11, Юли 2020 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев (Пд)
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Атанас Петров Бозев
12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Петър Стоянов Петров
12, Юли 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Ивайло Иванов Стоянов
СН: Кирил Манолов Лозанов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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