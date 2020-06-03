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Ето съдийската бригада за първия мач на Черно море при рестарта на първенството
Автор: Стойчо Генов 16:34 / 03.06.2020Коментари (0)107
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БФС обяви днес съдийските назначения за всички срещи от 25-ия кръг на Първа лига. Припомняме, че двубоите са първи след принудителната пауза заради пандемията от коронавирус. Всички мачове ще се играят пред публика, която обаче трябва да е до 30 процента от капацитета на съответния стадион.

5, Юни 2020 г. Петък 18:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър

ГС: Волен Валентинов Чинков    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб                    

СН: Антон Симеонов Генов     

5, Юни 2020 г. Петък 21:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Константин Делов Писков     

6, Юни 2020 г. Събота 17:00 ч.

ПФК Дунав - ФК Арда

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев                    

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

6, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Ботев (Пд) - ПОФК Ботев Враца

ГС: Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов                    

СН: Валентин Желев Добрев     

6, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.

ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София

ГС: Радослав Петров Гидженов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Димо Стоянов Димов                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

7, Юни 2020 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК Берое - ПФК Черно море

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                    

СН: Петър Стоянов Петров     

8, Юни 2020 г. Понеделник 20:30 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Георги Николов Николов                    

СН: Деница Павлова Крумова     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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