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БФС назначи съдията в мача на Черно море от 27-ия кръг
Автор: Стойчо Генов 15:20 / 17.06.2020Коментари (0)137
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Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички мачове от 27-ия кръг на Първа лига.

19, Юни 2020 г. Петък 18:15 ч.

ПФК Черно море - ФК Витоша

ГС: Георги Милков Гинчев    АС1:    Никифор Деянов Велков    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов                    

СН: Георги Генов Нарлев     

20, Юни 2020 г. Събота 16:15 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ: Волен Валентинов Чинков                    

СН: Радан Василев Мирянов     

20, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Кънчев Димитров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Николов Джугански

4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов                    

СН: Кольо Димитров Данев     

20, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.

ПФК Ботев Пд - ПОФК Ботев Враца

ГС: Георги Николов Николов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев                    

СН: Петър Стоянов Петров     

21, Юни 2020 г. Неделя 16:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое

ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов                    

СН: Евгени Георгиев Георгиев     

21, Юни 2020 г. Неделя 19:00 ч.

ФК Арда - ПФК Дунав

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Николай Йорданов Колев                    

СН: Йордан Динков Сталев     

22, Юни 2020 г. Понеделник 20:30 ч.

ФК Етър - ФК Царско село 2015

ГС: Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов                    

СН: Кирил Петков Йорданов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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