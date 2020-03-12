Ето го съдията, който ще свири Берое - Черно море пред празните трибуни в Стара Загора

© Varna24.bg БФС обяви днес съдийските назначения за всички срещи от 25-ия кръг на Първа лига. Припомняме, че двубоите ще се играят пред празни трибуни заради коронавируса.



Мачът в Стара Загора между Берое и Черно море бе поверен на Станислав Тодоров.



ФК Царско село 2015 - ПФК Славия 1913



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Георги Николов Николов



СН: Деница Павлова Крумова



14 Мар 2020 г. Събота 12:30 ч.



ПФК Дунав - ФК Арда



ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Николов Джугански



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Ахмед Яшар Ахмед



14 Мар 2020 г. Събота 14:45 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ФК Етър



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Антон Симеонов Генов



14 Мар 2020 г. Събота 17:15 ч.



ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дениз Пиринов Соколов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Константин Делов Писков



15 Мар 2020 г. Неделя 12:45 ч.



ПФК Ботев Пловдив - ПОФК Ботев Враца



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов



СН: Валентин Желев Добрев



15 Мар 2020 г. Неделя 15:15 ч.



ПФК Берое - ПФК Черно море



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Иво Николаев Колев



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Петър Стоянов Петров



15 Мар 2020 г. Неделя 17:45 ч.



ФК Витоша - ПФК ЦСКА-София



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Евгени Георгиев Георгиев