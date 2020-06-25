Стана ясна съдийската бригада за двубоя Черно море - Етър

© Varna24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 28-ия кръг в Първа лига.



26, Юни 2020 г. Петък 18:45 ч.



ПФК Черно море - ФК Етър



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Павлин Цветанов Михайлов



4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов



СН: Мартин Живков Богдев



26, Юни 2020 г. Петък 21:00 ч.



ФК Витоша - ФК Царско село 2015



ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Антон Симеонов Генов



27, Юни 2020 г. Събота 18:45 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Кирил Манолов Лозанов



27, Юни 2020 г. Събота 21:00 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Локомотив 1926



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Ахмед Яшар Ахмед



28, Юни 2020 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК Берое - ПФК Левски



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев



4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов



СН: Константин Делов Писков



29, Юни 2020 г. Понеделник 18:45 ч.



ПФК Дунав - ПОФК Ботев Враца



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Атанас Петров Бозев



29, Юни 2020 г. Понеделник 21:00 ч.



ФК Арда - ПФК Ботев



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков



СН: Ичко Лозев Лозев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.