Черно море без 7 футболисти за днешния мач срещу ЦСКА 1948

© Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за домакинството на ЦСКА 1948. В нея попаднаха 19 футболисти, между които и Георги Божилов. Аут за срещата е вратарят Георги Георгиев, който все още се възстановява от контузия и наказаният Илиан Илиев – младши. Срещата пропускат още Лъчезар Йорданов, Велислав Василев, Павел Георгиев, Файсел Касми и Денислав Ангелов.



Двубоят между Черно море и ЦСКА 1948 е днес от 17 часа на стадион “Тича" във Варна и ще се проведе без зрители.



Групата на Черно море: Иван Дюлгеров, Иван Дичевски, Цветомир Панов, Стефан Станчев, Мирослав Енчев, Виктор Попов, Даниел Димов, Мартин Дичев, Васил Панайотов, Дани Кики, Емил Янчев, Стефан Велев, Леандро Андраде, Родриго Енрике, Мехди Букаси, Матиас Курьор, Исмаил Иса, Родриго Еилрла, Георги Божилов.