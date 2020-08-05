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|Любопитен съдийски наряд за мача Славия - Черно море
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички двубои от първия кръг на новия сезон в родния елит. Прави впечатление, че двубоят Славия - Черно море бе поверен на Георги Давидов.
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7, Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
8, Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Арда
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
8, Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Константин Делов Писков
9, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Ботев Пд - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Крумов Виделов
9, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Костадинов Иванов
10, Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Георги Василев Йорданов
11, Авг 2020 г. Вторник 20:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Етър
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Маринов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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