Любопитен съдийски наряд за мача Славия - Черно море

© Varna24.bg Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за всички двубои от първия кръг на новия сезон в родния елит. Прави впечатление, че двубоят Славия - Черно море бе поверен на Георги Давидов.



7, Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК ЦСКА-София



ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски



4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов



СН: Костадин Ангелов Гергинов



8, Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.



ПФК Монтана 1921 - ФК Арда



ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Петър Стоянов Петров



8, Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.



ПОФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Константин Делов Писков



9, Авг 2020 г. Неделя 18:45 ч.



ПФК Ботев Пд - ПФК Локомотив 1926



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Александър Ангелов Атанасов



4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев



СН: Георги Крумов Виделов



9, Авг 2020 г. Неделя 21:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ПФК Черно море



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев



4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Йордан Костадинов Иванов



10, Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Берое



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов



4-ТИ: Иво Венциславов Андреев



СН: Георги Василев Йорданов



11, Авг 2020 г. Вторник 20:00 ч.



ФК Царско село 2015 - ФК Етър



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Димо Стоянов Димов



СН: Стоян Маринов Алексиев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.