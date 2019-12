Тимът на "Зеленина" удържа преднината си в АМФЛ-Варна

© През миналата година се изигра поредната серия мачове от четирите турнира на Аматьорската минифутболна лига-Варна. Някои от тях бяха от редовните кръгове, а други - отложени от предишни седмици.



Premier лигата



Лидерът в Premier лигата на АМФЛ-Варна Зеленина запази аванса си от 4 точки на върха в таблицата след убедителна победа с 6:1 над МФК Тича в мач от 13-ия кръг на надпреварата. Димитър Димитров-Ганьо и Михайлов вкараха по два гола, а по веднъж се разписаха Кондов и Димитров. За съперника точен бе Иванов.



Отборът на Порто-Ди Ес би с 8:3 над Gossip Bar. Николовзаби хеттрик за успеха, Пенев добави два гола, а К. Иванов, П. Иванов, Пецата и Андонов реализираха по един. За съперника две попадения заби Ахмед, а едно - Илчев, който получи и червен картон.



МФК Балерини записа изключително важна победа с 1:0 над пряк конкурент в Топ 4 - МФК Монтана. Успехът с 1:0 дойде след гол на Савов в 22-ата мин.



Монтанци все пак записаха три точки през изминалата седмица, след като биха с 6:3 МФК Тича в отложен мач. Миланов и Андонов вкараха по два гола за успеха, а Манасиев и Вълев добавиха по един. За съперника два пъти се разписа Стайков, а веднъж - Г. Георгиев.



Fullmax постигна два успеха през тази седмица. Възпитаниците на Станимир Христов наддиграха с 6:4 над АМФК Лудата банда. Два гола за успеха отбеляза Цветков, а по веднъж точни бяха Димитров, Дяков, Енев и Димитър Кюркчийски-Тупалката. За "бандитите" хеттрик заби Петков, а веднъж точен бе Петров.



Другият успех дойде с 5:3 над The Unity. Димитров реализира две попадения, а по едно добавиха Дончев, Цветков и Младенов. За "единството" се разписаха Иванов, Г. Георгиев и Добрев.



The Unity и Атлетик (Провадия) направиха зрелищно 6:6. "Единството" на два пъти повеждаше с по три гола разлика при 3:0 и 5:2, но в крайна сметка двубоят завърши наравно. Хеттрик за The Unity реализира Димитър Драганов-Гути, два пъти точен бе Иванов, а веднъж - Г. Георгиев. За провадийци цели път пъти противниковата врата порази Овчаров, а веднъж това стори Р. Иванов.



Лига 1



Валекс излезе на първо място в Лига 1, след като разгроми досегашния лидер Лудогорец Доброплодно с 8:1. Хеттрик заби Петров, по два гола реализираха Нанев и Симеонов, а един вкара Богданов. За "орлите" точен бе Димитров.



Интернационал разби с 13:1 Castalia. Цели шест гола вкара Тошко, два добави Арсовски, по един - Жеков, Дамянов, Николаев и Хълми, а Бързев порази собствената си мрежа. Той реализира и почетното попадение за тима си.



Спейс Тийм разби Дебелият балет с 14:5. Шест гола заби Букоев, Георгиев добави четири, Трапов се отчете с хеттрик, а Калчев прониза собствената си врата. За съперника вкараха Даракчи, Исмаилов, Демирев, Станев и Калчев.



В друг мач от 13-ия кръг ZARAFA Team би със 7:2 Спейс Тийм. Алексиев отбеляза хеттрик, две попадения реализира Иванов, едно - Кирилов, а Бончев си вкара автогол. За "космонавтите се разписа Букоев на два пъти.



Лига 2



Десетата си победа в Лига 2 записа ДРЪЗКИ, който е на второ място в класирането. Успехът над Red Partners с 3:2 дойде доста трудно. Тимът на Мирослав Минчев поведе чрез Трифонов, но до почивката Василев и Стоянов обърнаха до 2:1 в полза на "червените". През второто полувреме Антон Балев-Газа изравни, а Хинчев донесе успеха на ДРЪЗКИ.



МФК Импакт записа убедителен успех със 7:1 над Сборката. Хеттрик реализира Данков, два гола добави Деменьтьев, а по веднъж точни бяха Радичков и Златев. Печиняков се отчете с почетно попадение за Сборката. Любопитното е, че всички голове паднаха в рамките на 15 минути през второто полувреме.



iGaming би със 7:4 Феникс (Варна). Камберов вкара четири гола, два добави Фахрединов, а един - Митев. За "фениксите" Стефанов реализира две попадения, а по едно добавиха Михов и Илиев.



Лига 3



Победа и в 13-ия си мач в Лига 3 записа Las Bellas. Той бе постигнат над VaLentiS с 14:5. Пет гола заби Парушев, три добави Василев, по два - Петров и Енчев, един - Атанасов, а Недев порази собствената си врата. За съперника Недев вкара хеттри, а по веднъж точни бяха Атанасов и Костадинов.



В Лига 3 Искра би Fratelli със 7:3. Тимът на Адинан Юсуфов подпечата успеха си още преди почивката, до която водеше с 4:0, а през втората част двата тима си вкараха по три попадения. За победителите се разписаха седем различни футболисти - Ахмедов, Юсуфов, Мехмедов, Георгиев, Осман, Д. Капсъз и Р. Капсъз. За "братята" Читаков вкара два, а Димитров - един.



Тангра би Джамайките с 4:2. Дянков, Пенчев, Николов и Цачков вкараха за победата, а за загубилите се разписаха Генков и Янков.