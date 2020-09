МФК Балерини триумфира със Суперкупата в АМФЛ-Варна

© Отборът на МФК Балерини спечели Суперкупата на Аматьорската минифутболна лига-Варна. Във финала, игран снощи на игрищата на спортен комплекс "Спратак", възпитаниците на Стоян Жеков биха Las Bellas с 4:1.



Два гола за успеха реализира Дениз Кадир, а по веднъж точни бяха Симеон Неделчев и Юлиан Загоров. В състава на шампионите е и капитанът на Черно море от финала в турнира за Купата на България през 2015 г. Михаил Венков.



В надпреварата участваха 10 отбора от всички турнири на АМФЛ-Варна, като освен двата финалиста, останалите са Сборката, Fullmax, Арарат, The Unity, МФК Тича, Зеленина, Лудогорец Доброплодно и Валекс.



Турнирът се проведе между двата сезона. Новото първенство в различните лиги стартира на 14 септември, сподели моторът на организацията Димитър Алексиев.



Ето и всички резултати:



Сборката - МФК Балерини 4:5



Fullmax - Арарат 3:5



The Unity - МФК Тича 3:2 (2:2 в редовното)



Зеленина - Las Bellas 0:2



Зеленина - Las Bellas 6:5



МФК Тича - Сборката 8:7



Fullmax - Валекс 5:2



МФК Балерини - Лудогорец Доброплодно 6:1



The Unity - Арарат 3:4



Финал:



Балерини - Las Bellas 4:1